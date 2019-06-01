Власти заявили о двух пропавших без вести после взрыва на заводе в Дзержинске
Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два человека числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе "Кристалл" в городе Дзержинском, сообщил в субботу заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.
Об этот он сказал в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).
По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек.
Администрация Дзержинска сообщает на своей странице в соцсети, что "сегодня днем произошли два взрыва на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл".
"Какие-либо угрозы населению отсутствуют. Службами города создан оперативный штаб для оценки последствий взрыва, - говорится в сообщении. - На месте работают экстренные службы".
Ранее представитель ГосНИИ "Кристалл" сообщил, что в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. Как он рассказал, заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения, уточнил представитель предприятия.
По его словам, по предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС.
АО "ГосНИИ "Кристалл" (холдинг "Техмаш", "Ростех", город Дзержинск, Нижегородская область) - ведущая организация в России в области создания и внедрения технологий получения взрывчатых веществ и составов для вооружения и военной техники, а также для гражданских отраслей промышленности.
Институт также проводит работы в рамках федеральных целевых программ в интересах организаций и предприятий Минпромторга, Росатома, Роскосмоса, МВД, ФСБ и добывающих отраслей промышленности, говорится на сайте предприятия.