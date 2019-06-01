Власти заявили о двух пропавших без вести после взрыва на заводе в Дзержинске

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Два человека числятся пропавшими без вести после взрыва на заводе "Кристалл" в городе Дзержинском, сообщил в субботу заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

Об этот он сказал в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По последним данным, в результате ЧП пострадали 19 человек.

Администрация Дзержинска сообщает на своей странице в соцсети, что "сегодня днем произошли два взрыва на заводе АО "ГосНИИ "Кристалл".

"Какие-либо угрозы населению отсутствуют. Службами города создан оперативный штаб для оценки последствий взрыва, - говорится в сообщении. - На месте работают экстренные службы".

Ранее представитель ГосНИИ "Кристалл" сообщил, что в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. Как он рассказал, заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения, уточнил представитель предприятия.

По его словам, по предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС.