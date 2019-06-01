Нижегородский Минздрав сообщил о 27 обратившихся к врачам после взрыва в Дзержинске

Из них 11 человек отпущены домой после осмотра врача

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - За медицинской помощью после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске обратились 27 человек, сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

"На месте работают десять формирований службы медицины катастроф. Всего, считая жителей Дзержинска, за медицинской помощью обратились 27 человек. 11 из них отпущены домой после осмотра врача", - сообщили в министерстве.

В ликвидации последствий происшествия задействованы около 350 человек и порядка 40 единиц техники.

Осведомленный источник сообщил "Интерфаксу" о 22 пострадавших. Между тем, по последним официальным данным, в результате взрыва пострадали 19 человек.

Ранее заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов сообщил, что два человека числятся пропавшими без вести после взрыва.

Как сообщалось, в субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.