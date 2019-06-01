Взрыв на оборонном заводе в Дзержинске выбил стекла в радиусе трех километров

Повреждения в жилом доме, расположенном недалеко от ГосНИИ "Кристалл" Фото: ТАСС, Михаил Солунин

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В результате взрыва на оборонном предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске выбиты стекла в домах в самом городе, сообщил в субботу заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Краснов.

"Взрыв пошел в 11:45 по московскому времени. Выбиты стекла в радиусе трех километров, на заводских территориях, затронут край города", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, сейчас работает штаб, куда вошли все службы быстрого реагирования, медицина катастроф, ситуация полностью под контролем. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на постоянной связи со штабом, он прекратил командировку и вылетел в Нижний Новгород, отметил Краснов.

Сообщения о взрывах появились около 12:00 по Москве на странице "Типичный Дзержинск" в соцсети "ВКонтакте".

"Делаем ставки, что опять. Окна в домах вылетают. Что за ужас", - пишет один из участников.

"У меня на Октябрьской, в 63 доме, дом пошатнуло", - сообщал другой.

В пресс-службе администрации Дзержинска "Интерфаксу" сообщили, что "население уже дважды проинформировано по системам оповещения об отсутствии угрозы повторного взрыва".

Там также отметили, что после инцидента в некоторых зданиях наблюдались проблемы со светом. Как отметил собеседник агентства, пока режим ЧС в городе не введен.

В субботу представитель "Кристалла" сообщил, что в одном из зданий перед взрывом произошел пожар. По его словам, заводские службы сработали оперативно и успели эвакуировать персонал. В результате последовавшего за возгоранием взрыва есть разрушения. По предварительной информации, жертв нет. На месте ЧП сейчас работают бригады МЧС, отметил представитель предприятия.

Ранее замгубернатора Нижегородской области Краснов сообщил, что после взрыва два человека числятся пропавшими без вести.

По последним официальным данным, в результате ЧП пострадали 19 человек. Между тем, министерство здравоохранения Нижегородской области сообщило, что за медицинской помощью после происшествия обратились 27 человек.

Как сообщалось, в субботу на заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел взрыв. Осведомленный источник сообщил о полном разрушении цеха, в МЧС России также заявили о разрушении административного здания в результате происшествия.