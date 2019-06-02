Медведь, вероятно, убил золотодобытчика на Камчатке

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Следователи на Камчатке проводят проверку по факту гибели мужчины, которого, вероятно, убил медведь, сообщила агентству "Интерфакм" в воскресенье старший помощник руководителя Следственного управления СКР по краю Елена Матафонова.

"По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сказала Матафонова.

По ее словам, тело 43-летнего мужчины, работавшего на золоторудном горно-металлургическом комбинате (ГМК) "Озерновский" было обнаружено в субботу вечером в 1 км от ГМК.

"На теле - повреждения характерные для нападения хищного зверя. Очевидно, мужчину убил медведь", - сказала старший помощник.

Это второй случай с начала года, когда на Камчатке в результате нападения медведей погиб человек. 4 мая в Усть-Большерецком районе хищник убил 51-летнего рыбака.

Камчатский медведь - самый крупный из бурых медведей в России. Длина его тела вместе с головой - 180-245 см, высота в холке - 125-135 см. Вес некоторых особей достигает 600 кг. Популяция медведей на Камчатке насчитывает более 20 тыс. особей.