Сбежавшая из гаража медведица покусала двоих жителей Саратовской области

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цирковая медведица, содержавшаяся дрессировщиком между гастролями в гараже в Балаково (Саратовская область), сбежала из своего вольера и напала на двоих прохожих.

Пресс-служба ГУ МВД по региону сообщает в воскресенье, что инцидент произошел накануне вечером. По данным полиции, на 68-летнего мужчину, проходившего мимо одного из гаражно-строительных кооперативов, набросился бурый медведь, повалил на землю и ранил его. Очевидец попытался отогнать хищника, однако медведь напал и на него. После атаки животное скрылось в ближайших зарослях травы.

Пострадавшие обратились в медучреждение за помощью.

Полицейские оперативно установили хозяина медведя, им оказался местный житель.

Как рассказали в пресс-службе, он пояснил, что до мая 2019 года работал в Союз Концерте Пензенского цирка дрессировщиком с медведицей по кличке Майя, которую он приобрел в 2014 году в Новошахтинске и ездил с ней по гастролям. В перерывах между гастролями медведь содержался в вольере в принадлежащем ему гараже. По данному факту в настоящее время проводится проверка, заявили в полиции.

В свою очередь глава областной службы спасения Юрий Юрин уточнил "Интерфаксу", что медведицу удалось оперативно поймать и загнать обратно в гараж. По его словам, жизни и здоровью пострадавших ничего не угрожает.

Рядом с вольером, в котором содержится животное, выставлен пост охраны из сотрудников полиции.