Жириновский заявил о давлении на кандидата в губернаторы Петербурга от ЛДПР

Олег Капитанов откажется от поста в Смольном и вернется на выборы, пообещал он

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Координатор Петербургского отделения ЛДПР Олег Капитанов согласился на работу в Смольном под давлением чиновников городской администрации, он откажется от должности и вернется к участию в губернаторских выборах, заявил лидер партии Владимир Жириновский.

25 июня в Смольной Капитанов попросил врио губернатора Александра Беглова помочь ему преодолеть муниципальный фильтр. Беглов предложил ему перейти на работу в администрацию Петербурга. Тот согласился.

26 июня спикер петербургского заксобрания Вячеслав Макаров сообщил, что Капитанов сложил с себя депутатские полномочия в связи с переходом на работу в Смольный. После голосования он объявил о прекращении депутатских полномочий Капитанова.

"Наша оценка ситуации с кандидатом ЛДПР на пост губернатора Капитановым такова: он согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям под давлением чиновников городской администрации, и уже в ближайшее время напишет заявление об увольнении с этой должности. В связи с этим ЛДПР продолжит участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Все возможности для этого есть", - написал Жириновский в своем Телеграм-канале. По его словам, партия не просила у Смольного никаких должностей.

"ЛДПР не отказывается от борьбы за пост губернатора Санкт-Петербурга и будет участвовать в выборах 8 сентября. Мы всегда за честную борьбу и никакие подачки нам не нужны. Кандидат от ЛДПР Олег Капитанов может войти в состав правительства Санкт-Петербурга, но только в том случае, если в результате выборов он не займет пост главы города", - говорится на странице партии во "ВКонтакте".

По словам Жириновского, у Капитанова есть часть подписей муниципальных депутатов в поддержку его выдвижения, "оставшиеся придерживают", он должен их получить в ближайшее время. Если кандидата не зарегистрируют, ЛДПР продолжит кампанию в Петербурге, но будет вести ее против Беглова, предупредил он.

Ранее сообщалось, что Капитанов сдал в городской избирком подписи 147 муниципальных депутатов, которых недостаточно для его участия в выборах губернатора. Заместитель координатора регионального отделения ЛДПР по идеологической работе Евгений Ененков говорил "Интерфаксу", что партия сможет "донести" недостающие подписи.

Позднее 28 июня Капитанов сказал "Интерфаксу", что не получил официального подтверждения о трудоустройстве в Смольном. Он планирует собрать и сдать в избирком недостающие подписи, по его словам, по закону у него есть на это время до понедельника.