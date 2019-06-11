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Рейс SSJ 100 из Брянска в Сочи отложили из-за технической неисправности

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Рейс Брянск - Сочи авиакомпании "Азимут", который должен был выполнить самолет Sukhoi Superjet 100, задерживается на несколько часов из-за технической неисправности, сообщили "Интерфаксу" в Международном аэропорту Брянска.

Пассажиров высадили из самолета, авиакомпания обещает прислать для них резервный самолет из Краснодара.

Местные СМИ со ссылкой на гендиректора аэропорта Александра Сая сообщают, что рейс был отложен из-за неисправности системы запуска двигателя самолета.

SSJ 100 Брянск

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