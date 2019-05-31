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Рогозин заявил о готовности РФ "пободаться" с США на рынке космических запусков

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Россия готова конкурировать с США на рынке коммерческих космических пусков, новая ракета-носитель "Союз-5" будет дешевле американских аналогов, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"У нас тоже есть определенный резерв платформ. Поэтому мы готовы здесь с ними пободаться", - сказал Рогозин комментируя решение Пентагона запретить с 2023 года пользоваться услугами России при коммерческих запусках спутников.

"Плюс к этому я думаю, ракета "Союз-5", которая здесь будет собираться, она нацелена именно на захват коммерческий. Надо сказать, что она должна по цене быть такой, чтобы при всех ухищрениях экономических наших конкурентов, в том числе с использованием демпинга, все равно они не могли бы снизить цену", - добавил он.

Накануне стало известно, что Пентагон внес Россию в список стран услугами которых запрещено пользоваться при запуске американских коммерческих спутников. Запрет начнет действовать с 1 января 2023 года.

В связи с этим в "Роскосмосе" обвинили власти США в недобросовестной конкуренции. "Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе", - заявили в госкорпорации.

Ракета-носитель среднего класса "Союз-5" недавно получила название "Иртыш", головным разработчиком является РКК "Энергия". Отработочные беспилотные запуски корабля намечены на 2022-2023 годы. В будущем ее планируется применить для выведения на околоземную орбиту создаваемого многоразового корабля, который до недавнего времени назывался "Федерация". Сборочная линия по производству "Союз-5" будет готова в середине 2020 года, сообщил в апреле генеральный директор РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов.

Россия США Дмитрий Рогозин космос

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