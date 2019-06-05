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МАК полностью реконструировал последний полет сгоревшего SSJ 100

В ведомстве пообещали в ближайшее время опубликовать предварительный отчет о катастрофе

МАК полностью реконструировал последний полет сгоревшего SSJ 100
Самолет Sukhoi Superjet-100 на взлетно-посадочной полосе после ликвидации возгорания в аэропорту "Шереметьево"
Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) смог полностью реконструировать полет аварийного SSJ 100 "Аэрофлота", потерпевшего катастрофу в "Шереметьево".

"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево",- говорится в сообщении МАК.

В ведомстве пообещали в ближайшее время опубликовать предварительный отчет о катастрофе, после его "окончательной корректорской выверки".

"При обсуждении предварительного отчета все члены Технической комиссии пришли к общему мнению, что на данном этапе расследования рекомендации, сделанные Технической комиссией в Последующем донесении, являются достаточными. В ходе дальнейшей работы, по получении результатов намеченных исследований и результатов расследования, Технической комиссией могут быть даны и другие рекомендации, которые будут направляться в предусмотренные российским законодательством организации", - добавили в МАК.

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.

Аварийная посадка самолета в аэропорту "Шереметьево"

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SSJ 100 Superjet МАК Шереметьево

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