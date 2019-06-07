Глава Ростеха назвал SSJ 100 прекрасной машиной

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Глава Ростеха Сергей Чемезов в пятницу назвал Sukhoi Superjet 100, признав при этом, что она нуждается в доработке.

"Прекрасная машина. Кстати, почему-то пишут, когда отменяют рейс SSJ 100... Детские болезни у всех самолетов бывают, его нужно доводить и массово производить", - сказал Чемезов, отвечая на вопрос о будущем самолета.

Глава Ростеха также сказал, что ему известны предварительные итоги расследования крушения SSJ 100 в "Шереметьево", однако подробностями делиться не стал.

Ранее в пятницу министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что SSJ 100 соответствует всем российским и мировым требованиям, проверки его производства проводятся регулярно.

Происшествия с SSJ 100

5 мая Superjet 100 компании "Аэрофлот", летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. Погиб 41 человек. По основной версии, в самолет попала молния, после чего на нем отказала радиосвзяь и другая электроника. SSJ 100 пошел на аварийную посадку с полными баками топлива, от ударов о полосу разрушилась одна из стоек шасси, загорелся двигатель.

За несколько лет эксплуатации Superjet 100 в гражданской авиации, с самолетами этого типа произошли две катастрофы и несколько инцидентов, большинство из которых были связаны с повреждением или неисправностью шасси.

В июле 2013 года во время испытательного полета Superjet совершил посадку с убранным шасси в исландском городе Кеблавик. После ремонта вернулся на базу в Жуковском. В июле 2018 года аналогичный самолет после завершения испытательного полёта также приземлился с невыпущенными шасси на аэродроме Раменское. В октябре прошлого года Superjet 100 выкатился за пределы ВПП в Якутске, при этом была разрушена стойка шасси. Никто из пассажиров и членов экипажа в этих происшествиях не пострадал.

Первая катастрофа с самолетом такого типа произошла в Индонезии в начале мая 2012 году, когда лайнер врезался в гору при выполнении демонстрационного полета.