Поиск

Арестованный за госизмену ученик физика Кудрявцева не вел исследований в МФТИ

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Арестованный по подозрению в госизмене преподаватель кафедры космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) Роман Ковалев не является заместителем заведующего этой кафедры и не ведет научной деятельности в МФТИ, заявляют в вузе.

"Роман Ковалев работает по совместительству на кафедре космических летательных аппаратов. Он преподает курс лекций "Численные методы в газовой динамике" для студентов четвертого курса. Роман Вячеславович не проводит научных исследований в МФТИ и не выполняет функции заместителя заведующего кафедры", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МФТИ в четверг.

Как сообщалось, накануне Лефортовский суд Москвы отправил Ковалева под арест. Отмечалось, что Ковалев является начальником Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш), при этом ранее появилась информация, что он также занимает должность заместителя заведующего кафедры в МФТИ. В вузе, между тем, подчеркивают, что он лишь преподает на кафедре.

Ковалев арестован до 5 августа. Ему предъявлено обвинение в госизмене. По сведениям источника "Интерфакса", его подозревают в передаче за рубеж данных об исследованиях технологий двойного назначения.

Информированный источник сообщил агентству, что "проверяется информация о том, что Ковалев вне рамок поставленных ему работодателем задач мог иметь отношение к исследованиям газодинамики и гиперзвуковых технологий, результаты которых передавались в Фон Кармановский научный институт в Брюсселе".

В ноябре 2018 года стало известно, что 75-летний физик Виктор Кудрявцев отказался заключить досудебное соглашение со следствием: в обмен на смягчение меры пресечения ученому предложили признать вину в госизмене и изобличить в том же преступлении своего ученика и коллегу Ковалева.

Роман Ковалев МФТИ Виктор Кудрявцев

Новости по теме

Новости

"АЛРОСА" оценила восстановление затопленного рудника "Мир" в 73 млрд рублей

Северная Македония выдала РФ виновника смертельного ДТП на Кутузовском проспекте

Главного бухгалтера посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 50 млн рублей

ПМЭФ-2019

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

В Минздраве РФ заявили, что запрещать аборты ни в коем случае нельзя

Правительство поддержит "Яндекс" в споре с ФСБ

Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины

Дело Baring Vostok

Вопрос об участии Калви в работе ПМЭФ пока остался без ответа

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ Белянкина

Что произошло за день: среда, 5 июня

Экс-главу штаба Навального освободили от штрафа за зеленолицую "Родину-мать"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');