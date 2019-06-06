BadComedian опроверг сообщения СМИ о мировом соглашении с компанией Kinodanz

Блогер Евгений Баженов Фото: YouTube-канал BadComedian

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Блогер Евгений Баженов (BadComedian) сообщил "Интерфаксу", что готов обсуждать мировое соглашение с кинокомпанией Kinodanz по ее иску на 1 млн руб, но никаких предложений от нее пока не получал.

"Они ни одной попытки не предприняли с нами связаться. И после этого они вбрасывают в СМИ информацию о том, что я отказался (от мирового соглашения - ИФ)", - заявил Баженов "Интерфаксу".

Ранее в СМИ появилась информация, что представители компании Kinodanz намерены подписать мировое соглашение с блогером, однако тот отказался от сотрудничества. Сам Баженов уточнил в беседе с "Интерфаксом", что сообщение компании о переговорах насчет мирового соглашения - ложь.

Отвечая на вопрос о возможности подписания такого соглашения, Баженов сказал, что это будет зависеть от выдвигаемых компанией условий. "Я не очень сильно доверяю этой компании, и поэтому очень сложно судить. Видимо, они хотят поставить некие условия, например, подрезать ролик или удалить часть ролика, или выплатить компенсацию, но я задаю тогда вопрос: "За что и почему?". Это ли не попытка цензуры?" - объяснил свою позицию Баженов.

Кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма "За гранью реальности", в котором использованы кадры из картины, рассказал BadComedian в своем ролике 3 июня. Компания в исковом заявлении требует от Баженова удалить видеоматериал из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

Сделанные Баженовым обзоры фильмов набирают по несколько миллионов просмотров на YouTube. Блогер ранее уже критиковал снятый компанией Kinodanz фильм "Танцы насмерть". В обоих случаях он утверждал, что министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.

В свою очередь, директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала "Интерфаксу", что министерство не вмешивается в спор между кинокомпанией Kinodanz и блогером. "Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском и зарубежном рынке, но мы не оказываем поддержку в суд", - сказала Любимова.