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Минкульт заявил, что не имеет отношения к иску против блогера BadComedian

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Министерство культуры РФ не вмешивается в спор между кинокомпанией Kinodanz и блогером Евгением Баженовым (BadComedian), заявила директор департамента кинематографии министерства Ольга Любимова.

"Интерфакс" попросил ее прокомментировать сообщение блогера о том, что Kinodanz подала против него иск в суд, а ее представители при встрече утверждали, что за их действиями стоит министерство культуры.

"Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском рынке и на зарубежном, но мы не оказываем поддержку в суде. И нам бы не хотелось, чтобы наше ведомство использовали как "страшилку". Я знаю, что это часто бывает, "мы пойдем в Минкультуры и вам устроим" и так далее. Такие фразы и заявления на 90% голословны", - сказала Любимова "Интерфаксу".

"Если компания Kinodanz обратится в министерство за поддержкой, Минкультуры рассмотрит вместе с коллегами, ассоциациями и профсоюзами этот вопрос", - добавила Любимова, отметив: "Это возможная ситуация, но запугивать нами мы никому не позволим".

Ранее блогер Евгений Баженов рассказал, что кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода его обзора фильма "За гранью реальности", в котором блогер использовал кадры из картины. Компания в исковом заявлении требуется удалить видеоматериал из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

По словам Баженова, в российском законодательстве недостаточно ясно прописаны нормы цитирования объектов авторского права с целью критики. Между тем экспертиза, предоставленная кинокомпанией, показала, что он нарушил авторские права Kinodanz.

Баженов ранее уже критиковал снятый компанией Kinodanz фильм "Танцы насмерть". В обоих случаях он утверждал, что министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате. Кроме того, Баженов указал на связь между выделением государственных денег и появлением комплиментарных материалов по этим картинам на телевидении и некоторых интернет-сервисах.

Блогер допустил, что из-за иска ему придется закрыть свой канал, он также спрогнозировал аналогичные проблемы у других авторов кинообзоров.

Баженов регулярно осуждает в своих видеороликах политику выделения госсредств на кино, по его мнению, низкого качества. В 2017 году он раскритиковал фильм "Взломать блогеров", спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым и профинансированный министерством культуры. Обзоры Баженова набирают по несколько миллионов просмотров на YouTube.

Минкульт BadComedian

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