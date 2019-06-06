Мутко пожаловался, что строители "Восточного" получали бы больше на объекте "Газпрома"

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по строительству космодрома "Восточный", рассказал, что имеет возможность сравнивать возведение этого объекта со стройкой "Газпрома" по соседству.

"Мы изначально должны в этом разобраться, я сейчас не готов оперировать цифрами. Мы порой заходим на большую государственную стройку, закладывая одни цифры, но я могу сказать, что зарплата строителя на космодроме в разы меньше, чем у строящего рядом объект "Газпрома", - сказал Мутко журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Он заявил, что изучил предысторию строительства, проектно-сметную документацию, ценообразование при расчёте стоимости проекта. По словам вице-премьера, помимо строительства стартового стола, в ходе стройки будет реализован ещё ряд объектов в городе Циолковский и аэропорту.

"Мы встречались сегодня с губернатором Амурской области, поговорили, я его серьезно попытал о том, какие там строители. Там идёт очень мощная стройка завода "Газпрома" по очистке газа, там трубопровод "Сила Сибири", там идут очень серьёзные стройки. Культура организации строительства там и здесь совершенно разные. Там строится на одни деньги, поэтому там другие подходы, другая экспертиза, другое ценообразование, там и другие строители", - сказал Мутко.

Отвечая на вопрос о том, удастся ли уложиться в установленные сроки строительства космодрома, вице-премьер сказал: "Мы обязаны это сделать".

В настоящее время на "Восточном" завершено строительство объектов первой очереди для запуска ракет "Союз".