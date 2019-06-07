В ОНК заявили, что у Голунова не нашли следов побоев

Участница пикета в поддержку журналиста Ивана Голунова Фото: ТАСС, Сергей Фадеичев

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Следов побоев на теле задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" не обнаружено, есть только царапины на спине, полученные при сопротивлении полицейским в медучреждении. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников

"На лице не были обнаружены следы побоев, несмотря на его (Голунова) заявления, на других частях тела также ничего не выявлено, кроме спины. На верхней части спины зафиксированы многочисленные царапины. Как следует из объяснения самого Голунова, он получил их в результате того, что отказался выполнять требования сотрудников полиции в медучреждении, куда его доставили для прохождения необходимых анализов", - сказал Мельников.

По его словам, Голунов, находясь в медучреждении, куда был доставлен для прохождения необходимых анализов, "отказался ехать в полицию, так как чувствовал себя в большей безопасности в больнице, после чего схватился за лавочку и держался за нее, полицейские его потянули, в результате чего Голунов упал и поцарапался".

"Нами дана рекомендация руководству УВД провести проверку на предмет законности применения физической силы, нас заверили, что по всем вопросам будет проведена проверка Управлением собственной безопасности", - сказал ответственный секретарь ОНК Москвы.

Голунов рассказал ему, что долгое время не спал, на вопрос, предоставляли ли ему питание и воду, сказал, что предлагали, но он отказывался, так как есть не хочет из-за стресса, а воду не хотел пить, так как "боялся провокаций".

"Мы попросили, несмотря на то, что он не хочет есть, оперативно передать Голунову еду от родственников через адвокатов", - сообщил Мельников.

"Как пояснили в УВД, (в отношении Голунова) проводились неотложные следственные действия в ночное время, что предусмотрено законом. Мы попросили, чтобы максимально быстро Голунова отправили поспать хотя бы в изолятор временного содержания, нас заверили что такая возможность будет предоставлена. В целях своей безопасности Голунов попросил, чтобы ему дали отдохнуть в одиночестве, мы соответствующую рекомендацию дали, нас заверили, что выполнят", - рассказал он.

Мельников заверил, что ситуация с журналистом находится на контроле ОНК.

Корреспондент интернет-издания "Медуза" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре.

Как утверждают в полиции, при личном досмотре у журналиста было обнаружено пять свертков с мефедроном, а по месту проживания - три пакета и сверток с наркотиками, а также весы. Позднее в полиции уточнили, что Голунов проверяется на причастность к деятельности наркоторговцев, работающих в Московском регионе.

В отношении журналиста возбуждено уголовное дело о "покушении/приготовлении" к "незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств" (ст. 30 - ст. 228.1 УК РФ).