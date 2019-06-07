В МВД Москвы заявили об изъятии у Голунова кокаина

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Более 5 граммов кокаина было обнаружено при обыске на квартире у журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"При осмотре жилища задержанного - арендуемой квартиры на Вешняковской улице, в присутствии понятых полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы. Исследованием установлено, что часть изъятого представляет собой кокаин, массой свыше 5 граммов",- сказали в пресс-службе.

В полиции напомнили, что некоторые СМИ сообщали, что при задержании сотрудники полиции избили подозреваемого. "Повторяем, что это не соответствует действительности. К нему были допущены представители Общественной наблюдательной комиссии, которые зафиксировали отсутствие следов побоев у задержанного",- отметили в ведомстве.

После просьбы подозреваемого проинформировать его близких о факте его задержания, сообщили в ГУ МВД, следователем был осуществлен звонок по номеру телефона, который сообщил мужчина, также в процесс вступил адвокат.

"Сообщалось, что якобы полицейские намеренно не давали подозреваемому сдать смывы рук и срезы ногтевых пластин для исследования. На самом деле первоначально задержанный согласился сдать биологические жидкости, но при этом в присутствии понятых отказался сдать срезы ногтей", - сказали в пресс-службе. Впоследствии после прибытия представителей общественности ему было еще раз предложено сдать смывы рук и срезы ногтей, на что он ответил согласием, добавили там.

В четверг сотрудники полиции задержали корреспондента интернет-издания "Медуза" Голунова, заявив, что при нем и в его квартире были обнаружены наркотики. Однако адвокат журналиста предположил, что наркотики ему подбросили.

Полиция заявила, что проверяет Голунова на предмет возможных связей с бандой наркоторговцев, действующих в московском регионе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91-й УПК РФ. Расследование дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по г. Москве Олегом Барановым.