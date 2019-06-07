В полиции отвергли фальсификации при расследовании дела Голунова

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Фотографии якобы из квартиры задержанного с наркотиками журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова были опубликованы на сайте столичной полиции по ошибке.

"При подготовке информации, размещенной на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве по данному событию, были опубликованы фотографии изъятых предметов. При этом, вследствие допущенной сотрудником Главка ошибки, размещен комментарий, что все эти фотографии сделаны при осмотре жилища задержанного гражданина. В действительности одна фотография сделана в квартире, в которой проживал подозреваемый. Остальные сделаны по другим адресам в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной полиции.

"В то же время выражаем несогласие с утверждениями отдельных представителей СМИ о намеренных фальсификациях, допущенных в ходе предварительного следствия",- добавили там.

Предварительное расследование, уголовного дела продолжается, его взял под личный контроль начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов, напомнили в главке.

"О ходе и результатах расследования СМИ и общественность будут проинформированы",- подчеркнули в полиции.

Ранее в столичной полиции подтвердили, что не все опубликованные на сайте ведомства фотографии были сделаны в квартире задержанного. По их словам, только одна фотография была сделана у него дома, остальные - в рамках расследования дела о банде, в связях с которой его подозревают.

Казус с фотографиями

На фотографиях, размещенных на сайте ведомства, видно большое количество свертков и пакетов с предположительно наркотическими веществами, а также колбы и ведра и другие приспособления, которые могут быть использованы для производства наркотиков.

Между тем, в сообщении на сайте "Медузы" говорится со ссылкой на близких Голунова, что только одна фотография из девяти была сделана дома у журналиста. "Остальные восемь снимков были сделаны в каком-то другом месте", - утверждает издание.

В свою очередь, адвокат задержанного затруднился ответить, в квартире ли Голунова сделаны фото.

В пресс-службе ведомства отметили, что полицейскими были обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы. "Согласно заключению эксперта, изъятое при личном досмотре является наркотическим средством - метилэфедроном массой около 4 граммов", - сказали в ведомстве.

Уголовное дело

В четверг сотрудники полиции задержали корреспондента интернет-издания "Медуза" Голунова, заявив, что при нем и в его квартире были обнаружены наркотики. Однако адвокат журналиста предположил, что наркотики ему подбросили.

Полиция заявила, что проверяет Голунова на предмет возможных связей с бандой наркоторговцев, действующих в московском регионе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и 228.1 УК РФ. Он задержан в порядке статьи 91-й УПК РФ. Расследование дела взято на личный контроль начальником ГУ МВД России по г. Москве Олегом Барановым.