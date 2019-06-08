Поиск

Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности

Журналист рассказал об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Корреспондент "Медузы" Иван Голунов заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики и ни в чем не виноват, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - сказал Голунов на заседании Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте журналиста.

Он попросил суд отказать следствию и не заключать его под стражу.

Голунов также заявил в суде, что из-за расследования о похоронном бизнесе ему поступали угрозы.

В свою очередь главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сказал "Интерфаксу", что скорее всего Голунов имел в виду и уже опубликованную "Медузой" его статью, и новую статью о похоронном бизнесе, над которой он работал. "Он говорил нам об угрозах в его адрес, поступавших в связи с этой темой", - сказал Колпаков.

Почти спустя час после начала заседания, друзья Голунова и журналисты, которых не пустили в здание суда, стоят под дождем и скандируют "Свободу Ивану!".

Следствие просит арестовать журналиста на два месяца.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение. Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Россия Иван Голунов

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Более 65 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Ивана Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита Голунова попросила отправить его под домашний арест

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Голунова на два месяца

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Совет Европы выразил беспокойство силовым задержанием журналиста Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова привезли в суд

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

"Единая Россия" выдвинула Чибиса кандидатом на выборах мурманского губернатора

"Единая Россия" выдвинула Чибиса кандидатом на выборах мурманского губернатора

Заключенных после пожара в свердловской колонии распределят в другие учреждения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');