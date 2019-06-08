Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности

Журналист рассказал об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Корреспондент "Медузы" Иван Голунов заявил в суде, что никогда не употреблял наркотики и ни в чем не виноват, передал корреспондент "Интерфакса".

"Я никогда не употреблял наркотики, я ни в чем не виноват и готов сотрудничать со следствием, если оно будет придерживаться честных правил игры", - сказал Голунов на заседании Никулинского суда Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об аресте журналиста.

Он попросил суд отказать следствию и не заключать его под стражу.

Голунов также заявил в суде, что из-за расследования о похоронном бизнесе ему поступали угрозы.

В свою очередь главный редактор "Медузы" Иван Колпаков сказал "Интерфаксу", что скорее всего Голунов имел в виду и уже опубликованную "Медузой" его статью, и новую статью о похоронном бизнесе, над которой он работал. "Он говорил нам об угрозах в его адрес, поступавших в связи с этой темой", - сказал Колпаков.

У суда скандируют "А Ваня выйдет?!" pic.twitter.com/zpZH5KZ2fg — Meduza (@meduzaproject) June 8, 2019

Почти спустя час после начала заседания, друзья Голунова и журналисты, которых не пустили в здание суда, стоят под дождем и скандируют "Свободу Ивану!".

Следствие просит арестовать журналиста на два месяца.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение. Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".