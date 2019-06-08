Поиск

Более 65 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Ивана Голунова

Открытое письмо Профсоюза журналистов и работников СМИ подписали почти шесть тысяч человек

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Больше 66 тысяч человек подписали петицию на портале "Change.org" с требованием освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, спустя двое суток после задержания журналиста. По данным на 21.20 8 июня, на сайте ресурса 66 234 человека подписали петицию.

В то же время, почти шесть тысяч подписей поставили журналисты под опубликованным Профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом с требованием освободить Голунова, заявил "Интерфаксу" сопредседатель профсоюза Антон Карлинер.

"За сегодня добавилось 2382 подписи, сейчас выкладываем на сайт. Итого 5928 подписей журналистов и работников СМИ за два дня после задержания", - сказал Карлинер.

Среди подписавшихся журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, заместитель главного редактора RTVi Катерина Котрикадзе, а также студенты и преподаватели журфака МГУ и Высшей школы экономики.

Авторы письма расценивают задержание Голунова как провокацию. Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия журналистам".

Профсоюз был зарегистрирован в министерстве юстиции РФ в ноябре 2017 года. Сейчас в нем состоит около 480 человек со всей России.

Следствие просит заключить Голунова под стражу на два месяца.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре". Адвокат Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.

Россия Иван Голунов

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов заявил в суде о своей невиновности

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Защита Голунова попросила отправить его под домашний арест

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор поддержал ходатайство следствия об аресте Голунова на два месяца

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Совет Европы выразил беспокойство силовым задержанием журналиста Голунова

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Суд отказался дать защите Голунова время на изучение материалов дела

Что произошло за день: суббота, 8 июня

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Журналиста "Медузы" Ивана Голунова привезли в суд

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Следствие попросило суд арестовать журналиста Голунова

"Единая Россия" выдвинула Чибиса кандидатом на выборах мурманского губернатора

"Единая Россия" выдвинула Чибиса кандидатом на выборах мурманского губернатора

Заключенных после пожара в свердловской колонии распределят в другие учреждения

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');