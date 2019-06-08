Более 65 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить Ивана Голунова

Открытое письмо Профсоюза журналистов и работников СМИ подписали почти шесть тысяч человек

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Больше 66 тысяч человек подписали петицию на портале "Change.org" с требованием освободить корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, спустя двое суток после задержания журналиста. По данным на 21.20 8 июня, на сайте ресурса 66 234 человека подписали петицию.

В то же время, почти шесть тысяч подписей поставили журналисты под опубликованным Профсоюзом журналистов и работников СМИ открытым письмом с требованием освободить Голунова, заявил "Интерфаксу" сопредседатель профсоюза Антон Карлинер.

"За сегодня добавилось 2382 подписи, сейчас выкладываем на сайт. Итого 5928 подписей журналистов и работников СМИ за два дня после задержания", - сказал Карлинер.

Среди подписавшихся журналист "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр, шеф бюро The Economist Ной Снайдер, заместитель главного редактора RTVi Катерина Котрикадзе, а также студенты и преподаватели журфака МГУ и Высшей школы экономики.

Авторы письма расценивают задержание Голунова как провокацию. Также они требуют "немедленно освободить Ивана и предоставить все материалы полиции и следствия журналистам".

Профсоюз был зарегистрирован в министерстве юстиции РФ в ноябре 2017 года. Сейчас в нем состоит около 480 человек со всей России.

Следствие просит заключить Голунова под стражу на два месяца.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение. Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре". Адвокат Джулай накануне заявил "Интерфаксу", что журналист отрицает причастность к преступлению и считает свое задержание провокацией.