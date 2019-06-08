Глава СПЧ назвал решение суда по Голунову компромиссом

Такое положение не устроит ни одну из сторон, считает Михаил Федотов

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Судья, избрав домашний арест в качестве меры пресечения журналисту Ивану Голунову, искал компромиссный вариант, но он не устроит ни одну из сторон, считает глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.

"Это говорит о том, что судья взвесил все доводы следствия и защиты и нашел некий компромиссный вариант. Но, как сказано в "Трех мушкетерах": "Для Атоса это слишком много, а для графа де Ла Фер слишком мало"", - сказал Федотов "Интерфаксу".

Ранее Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков.

"Суд считает необходимым отказать следователю в удовлетворении ходатайства об избрании обвиняемому Голунову меры пресечения в виде заключения под стражу. Суд постановил: избрать Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 7 августа", - огласил решение судья Михаил Максимов.

Согласно постановлению, Голунов освобожден в зале суда.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет играть по честным правилам игры".