Дело Голунова передали в главное следственное управление полиции Москвы

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело журналиста онлайн-издания "Медуза" Ивана Голунова передано из западного округа в главное следственное управление столичной полиции.

"Уголовное дело в отношении Голунова, возбужденное УВД по ЗАО г. Москвы, по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 30 и 228.1 УК РФ, в целях объективного и всестороннего расследования передано для дальнейшего производства предварительного следствия в Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве", - сообщил "Интерфаксу" представитель главка Юрий Титов.

Расследование уголовного дела, напомнил он, находится на личном контроле начальника ГУ МВД России по Москве Олега Баранова.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет играть по честным правилам игры".

Как сообщалось, Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив вместо это этого журналиста под домашний арест до 7 августа.