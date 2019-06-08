Галина Тимченко отказалась признавать домашний арест Голунова победой

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Директор "Медузы" Галина Тимченко заявила, что решение суда - оставить журналиста издания Ивана Голунова под домашним арестом - не победа, а только начало.

"Это не победа. Это только начало. Но, конечно, я очень рада. Иван Голунов ни в чем не виноват и должен быть свободен", - заявила Тимченко журналистам в субботу вечером.

Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив под домашний арест до 7 августа.