Поиск
Важно
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Галина Тимченко отказалась признавать домашний арест Голунова победой

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Директор "Медузы" Галина Тимченко заявила, что решение суда - оставить журналиста издания Ивана Голунова под домашним арестом - не победа, а только начало.

"Это не победа. Это только начало. Но, конечно, я очень рада. Иван Голунов ни в чем не виноват и должен быть свободен", - заявила Тимченко журналистам в субботу вечером.

Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив под домашний арест до 7 августа.

Россия Иван Голунов

Новости по теме

Новости

ХАМАС и ООП раскритиковали посла США за идею присоединения части Палестины к Израилю

Парламент Молдавии отправил в отставку главу спецслужбы

Парламент Молдавии назначил премьером лидера правой оппозиции Майю Санду

Меган Маркл впервые вышла в свет после родов

Саакашвили решил идти со своей партией на парламентские выборы на Украине

Саакашвили решил идти со своей партией на парламентские выборы на Украине

Президент Молдавии отказался немедленно распускать парламент

Что случилось этой ночью: суббота, 8 июня

Газета Sankei сообщила о неготовности Японии согласиться на безвизовую зону

В Boeing не планировали исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

В Boeing не планировали исправлять ошибку в системе 737 MAX до 2020 года

В Венесуэле решили открыть границу с Колумбией с 8 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');