В ОНК пообещали продолжать следить за соблюдением прав Голунова

В комиссии уверены: журналист не будет пробовать скрыться из-под домашнего ареста или влиять на следствие

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников приветствует решение суда отправить журналиста Ивана Голунова под домашний арест по делу о покушении на сбыт наркотиков.

"В данном случае решение суда о домашнем аресте - правильное. Голунова положительно характеризуют, ранее он не отбывал наказание, проживает в Москве, за него поступило много поручительств от известных журналистов и общественных деятелей", - сказал Мельников "Интерфаксу"

По его словам, в ОНК надеялись, что суд изберёт Голунову меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей.

"Нет оснований полагать, что он может скрыться или повлиять на следствие, мы также не увидели, что Голунов может представлять какую-либо общественную опасность, решение суда вполне обоснованно", - подчеркнул ответственный секретарь ОНК Москвы.

Мельников напомнил, что есть постановление пленума Верховного Суда РФ, согласно которому в суде должны быть исследованы и учтены все материалы, вне зависимости от тяжести преступления.

"Суд должен рассматривать все доказательства, характеристики и делать вывод согласно им. Постановление пленума имеет исключительно рекомендательный характер, но такие рекомендации Верховного суда есть, и здесь, я думаю, суд принял решение в том числе отталкиваясь от позиции ВС", - сказал он.

Мельников подчеркнул, что ОНК Москвы продолжит держать на контроле соблюдение прав Годунова. "В случае поступления обращений, мы всегда будем готовы проверить и обратить внимание на соблюдение его прав", - сказал собеседник агентства.