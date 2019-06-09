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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Депутат Хинштейн предложил передать дело Голунова в ГСУ СКР

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн предложил передать дело журналиста Ивана Голунова в Следственный комитет России.

"Говорил сейчас с руководством прокуратуры Москвы. Просил в целях объективности изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал", - написал Хинштейн в своем твиттере.

"В прокуратуре придерживаются того же мнения. Не позднее понедельника это, надеюсь, произойдет", - отметил депутат.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет играть по честным правилам игры".

Как сообщалось, Никулинский суд Москвы в субботу принял решение отказать полицейскому следствию в аресте Голунова, отправив вместо это этого журналиста под домашний арест до 7 августа.

Россия Иван Голунов Александр Хинштейн

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