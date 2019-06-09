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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Защита Голунова подаст иск в ЕСПЧ на условия задержания журналиста

Решение об обжаловании домашнего ареста в апелляционной инстанции адвокаты примут после изучения постановления суда

Защита Голунова подаст иск в ЕСПЧ на условия задержания журналиста
Журналист Иван Голунов во время рассмотрения ходатайства следствия о его аресте в Никулинском суде
Фото: ТАСС, Владимир Гердо

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Условия задержания корреспондента "Медузы" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, которые защита расценивает как "пыточные", будут обжалованы в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), заявил адвокат журналиста Дмитрий Джулай.

"Иван был задержан в 14:30 6 числа - фактически на него были надеты наручники, и с этого момента считается время задержания. Однако на момент 14:30 минут сегодняшнего дня он не был освобожден и все это время до решения суда был задержан незаконно", - сказал Джулай журналистам.

"Все время с 14:30 6 июня до 23 часов следующего дня с ним проводились следственные действия, хотя он больше суток не спал, не ел, не пил и не понимал происходящее - это было настоящей пыткой и это будет обжаловано в ЕСПЧ по 3 статье Конвенции о защите права человека (запрещение пыток - ИФ)", - добавил адвокат.

Как сообщалось, в субботу Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Адвокат Джулай, отвечая на вопрос "Интерфакса", пояснил, что защита журналиста примет решение об обжаловании сегодняшнего решения суда в апелляционной инстанции после его изучения.

При этом он назвал вердикт "большой победой".

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу ему было предъявлено обвинение.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у журналиста были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

Голунов, как сообщили в полиции, был задержан "6 июня в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре".

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и что он готов сотрудничать следствия, "если оно будет играть по честным правилам игры".

Россия Иван Голунов

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