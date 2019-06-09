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Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта

Полиция наблюдала за Иваном Голуновым с марта
Фото: panthermedia/vostock-photo

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков корреспондент "Медузы" Иван Голунов находился под наблюдением полиции с марта, заявил участвовавший в этой работе оперативник.

"Известно было только имя - Иван и номер мобильного телефона", - заявил оперуполномоченный в интервью "России-24" (ВГТРК), которого телеканал представил как начальника подразделения по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Интервью с ним было записано со спины, имя оперативника телеканал не назвал.

"Нами было установлено, что данный гражданин систематически посещает у нас иностранные государства, вылетает в Ригу, то есть страны ближнего зарубежья, в связи с чем возникло подозрение, что наркотические средства, предназначенные для сбыта, он может перемещать из этих иностранных государств", - добавил полицейский.

По его информации, мужчина продавал наркотики в Москве, в том числе в Западном округе. Он заявил, что продажа происходила в основном в ночных клубах.

Сам Голунов в интервью "России-24" еще раз заявил о своей невиновности. "Я готов ответить. При мне не было никогда никаких наркотиков, только давно у меня были таблетки, которые выписал врач", - отметил он.

Накануне адвокат журналиста Дмитрий Джулай, отвечая на вопрос "Интерфакса", действительно ли Голунов находился в "разработке" продолжительное время, пояснил, что не может пока прокомментировать это, поскольку сторона защиты в достаточном объеме не изучила материалы уголовного дела.

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у Голунова были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В суде Голунов заявил о своей невиновности. Следствие ходатайствовало о заключении журналиста под стражу. Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Дело Голунова передано в главное следственное управление столичной полиции.

Иван Голунов Медуза

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