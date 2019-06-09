Москалькова продолжит следить за расследованием дела Голунова

Омбудсмен увидела в решении суда отправить журналиста под домашний арест проявление гуманизации правоприменительной практики

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова приветствует решение суда об избрании меры пресечения журналисту Ивану Голунову, не связанную с помещением его в следственный изолятор.

"С одобрением восприняла информацию о том, что Никулинский суд Москвы избрал журналисту "Медузы" Ивану Голунову меру пресечения в виде домашнего ареста. Считаю очень важным то, что решение суда подтверждает курс, взятый на гуманизацию правоприменительной практики", - сказала Москалькова, слова которой цитируют в пресс-службе уполномоченного.

"Внимательно слежу за делом Ивана Голунова, и после получения обращения от него или его адвоката, направлю запросы в соответствующие органы и поставлю его на особый контроль", - добавила уполномоченный.

По словам Москальковой, заключение под стражу должно применяться только к лицам, совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления, а также к тем, кто на свободе может оказать давление на следствие.

Во всех остальных случаях, считает уполномоченный, вполне действенной мерой пресечения является домашний арест, подписка о невыезде или освобождение под залог.

Москалькова также подчеркнула, что дело Голунова показало важность того, чтобы в рамках уголовно-процессуального законодательства у каждого задержанного была возможность получить помощь профессионального адвоката.

"Огромное значение имеет и то, чтобы все процессуальные документы были оформлены грамотно, строго по закону, с соблюдением всех необходимых формальностей. Ведь зачастую именно недостаток профессионализма или небрежность при оформлении необходимых бумаг, приводят к тому, что права граждан оказываются нарушенными, о чём свидетельствуют многочисленные обращения, поступающие в мой адрес", - сказала омбудсмен.