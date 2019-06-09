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Ссора на автовокзале Уфы закончилась стрельбой и убийством

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Мужчина был убит, женщина получила ранения в результате конфликта и стрельбы возле автовокзала в Уфе в воскресенье.

"По предварительным данным, житель Уфимского района произвел выстрел в водителя автомашины "Лада-Приора" - жителя Уфы 1994 года рождения", - сообщила пресс-служба МВД РФ по Башкирии.

В региональном минздраве уточнили, что женщина находится в крайне тяжелом состоянии,.

В СУ СКР Башкирии сообщили, что ссора произошла из-за "денежного долга перед потерпевшим". По данным следствия, подозреваемый несколько раз выстрелил в мужчину и женщину, а затем пытался скрыться на автомобиле.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "убийство", "покушение на убийство двух и более лиц", решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Уфа

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