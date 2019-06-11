Два человека погибли в результате стрельбы в якутском селе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - 54-летний житель села Кирово Вилюйского района Якутии стрелял в четырех человек, двое из них скончались, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Якутии.

"Предположительно мужчина в ходе бытового конфликта из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых. Пострадавшие 45, 28, 27 и 26 лет были доставлены в фельдшерский пункт. От полученных ранений двое потерпевших скончались", - говорится в сообщении.

На место происшествия вылетела на вертолете следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан.

Это не первый случай в Якутии. Ранее сообщалось, что на этой неделе в ходе конфликта с соседями по даче 60-летний житель Нерюнгринского района совершил убийство трех человек и ранил еще одного. Подозреваемый застрелил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену, а также их 14-летнюю дочь. При задержании мужчина выстрелил несколько раз в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством.