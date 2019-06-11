Поиск

Два человека погибли в результате стрельбы в якутском селе

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - 54-летний житель села Кирово Вилюйского района Якутии стрелял в четырех человек, двое из них скончались, сообщили журналистам в пресс-службе МВД Якутии.

"Предположительно мужчина в ходе бытового конфликта из огнестрельного оружия ранил четверых своих знакомых. Пострадавшие 45, 28, 27 и 26 лет были доставлены в фельдшерский пункт. От полученных ранений двое потерпевших скончались", - говорится в сообщении.

На место происшествия вылетела на вертолете следственно-оперативная группа. Подозреваемый задержан.

Это не первый случай в Якутии. Ранее сообщалось, что на этой неделе в ходе конфликта с соседями по даче 60-летний житель Нерюнгринского района совершил убийство трех человек и ранил еще одного. Подозреваемый застрелил 38-летнего мужчину, его 39-летнюю беременную жену, а также их 14-летнюю дочь. При задержании мужчина выстрелил несколько раз в сторону сотрудников полиции, после чего покончил жизнь самоубийством.

Якутия

Новости по теме

Новости

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

Большинство россиян высказались за независимость Донбасса от Украины

Козак заявил, что кризис в Молдавии можно решить проведением новых выборов

Возбуждено уголовное дело после голодовки сирот у здания правительства в Хабаровске

Москалькова заявила, что женщин в тюрьме не стоит наказывать так строго, как мужчин

Москалькова заявила, что женщин в тюрьме не стоит наказывать так строго, как мужчин
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

На пакетах с наркотиками в "деле Голунова" нашли ДНК нескольких людей

На пакетах с наркотиками в "деле Голунова" нашли ДНК нескольких людей

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца

Сын Бари Алибасова сообщил о риске внутреннего кровотечения у отца
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Генпрокуратура истребовала у следствия дело Голунова

Что произошло за день: понедельник, 10 июня

Посол США в России не исключил, что до конца года покинет Москву

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Митинг "За свободу Ивана Голунова" собрались провести в Москве 23 июня

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');