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Хабенский на "Кинотавре" выступил в защиту журналиста Голунова

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Председатель жюри "Кинотавра", актер и режиссер Константин Хабенский во время церемонии открытия фестиваля выступил в поддержку журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Это фестиваль, который всегда имел свою точку зрения, имел свою правду, своего зрителя. Я думаю, что это одна из самых сильных черт этого фестиваля. Но оказывается, что это может быть и самым уязвимым местом этого фестиваля. Сегодня пытаются "закрыть" одного неудобного журналиста (Голунова - ИФ), который пытается говорить правду", - сказал Хабенский. Он предположил, что завтра "Кинотавр" может стать неудобным по той же причине.

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Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Журналист считает себя невиновным и готов сотрудничать со следствием, "если оно будет придерживаться честных правил игры".

В субботу, 8 июня, Никулинский суд Москвы отказался по ходатайству следствия заключить Голунова под стражу и избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов Константин Хабенский Кинотавр

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