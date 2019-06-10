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В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".

По словам Дмитрия Киселева, химики исследовали мочу Голунова, взятую сразу после задержания в четверг шестого июня.

Также химики провели анализы веществ, изъятых из рюкзака журналиста и у него в квартире. Это оказались кокаин и производные N-метилэфедрона.

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу и избрал мерой пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы. Сторона защиты считает, что задержание прошло с нарушениями, полицейские применили против Голунова немотивированное насилие, а наркотики и весы были подброшены.

В знак солидарности с Голуновым газеты "Коммерсант", РБК и "Ведомости" опубликовали совместное заявление. Во всю первую полосу сегодняшних номеров напечатан слоган "Я/Мы Иван Голунов". Их редакции не считают убедительными доказательства его виновности и требуют проверки действий сотрудников МВД, проводивших задержание Голунова.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Иван Голунов

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