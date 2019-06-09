Газеты "Коммерсант", "Ведомости" и РБК вышли с совместным заявлением по поводу "дела Голунова"

Журналист находится под арестом по обвинению в попытке сбыта наркотиков

Первая полоса выпуска газеты "Ведомости" за 10 июня 2019 года Фото: "Ведомости"

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова. Они не считают убедительными доказательства его виновности и требуют проверки действий сотрудников МВД, проводивших задержание Голунова.

"Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову". – сказано в заявлении. – "Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными". Также в заявлении сказано, что задержание и последующий арест Голунова могут быть связаны с его профессиональной деятельностью. Поэтому все три издания требуют "детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству" , открытости результатов этой проверки для средств массовой информации, и максимальной прозрачности расследования уголовного дела в отношении специального корреспондента издания "Медуза" Голунова. Также издания обещают внимательно следить за ходом расследования и требуют "соблюдения закона всеми и для всех". Кроме совместного заявления, у бумажных версий всех трех газет в понедельник одинаковые первые полосы, представляющие собой плакат "Я/Мы Иван Голунов".

Журналист Иван Голунов был задержан 6 июня "в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО на Цветном бульваре", сообщили в полиции.

По версии следствия, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В субботу 8 июня ему предъявили обвинение. В тот же день Никулинский суд Москвы отказался заключить Голунова под стражу и избрал мерой пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.