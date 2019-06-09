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Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест до 7 августа

Адвокат Голунова подала заявление в СКР на задержавших его полицейских

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - В Следственный комитет России подано заявление с просьбой проверить действия задерживавших корреспондента "Медузы" Ивана Голунова сотрудников полиции, сообщил Павел Чиков - руководитель международной правозащитной группы "Агора", адвокаты которой защищают журналиста.

В опубликованном заявлении адвоката Ольги Динзе говорится, что она обращается в СКР "в связи с применением насилия и причинения телесных повреждений" Голунову со стороны полиции во время следственных и процессуальных действий 6 июня. В тексте отмечается, что Голунов рассказал об избиении.

При этом, подчеркивается в документе, на заявление журналиста о совершении преступления в рамках его собственного уголовного дела следственное управление столичного УВД по ЗАО "никаким образом не отреагировало".

Адвокат Голунова просит СКР проверить действия оперативников на предмет злоупотребления должностными полномочиями и их превышения (ст. 285, ст. 286 УК РФ).

Голунов был задержан 6 июня. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков (ч. 3 ст. 30 - п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемого, при досмотре в рюкзаке у Голунова были обнаружены и изъяты два свертка с N-метилэфедроном общей массой 3,65 граммов, а по месту жительства - вещество, содержащее кокаин, массой 5,42 граммов.

В суде Голунов заявил о своей невиновности. Следствие ходатайствовало о заключении журналиста под стражу. Суд отправил Голунова под домашний арест до 7 августа.

Иван Голунов Медуза

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