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Мэр Екатеринбурга составит окончательный список площадок под храм через несколько дней

Чиновники должны проконсультироваться с епархией и меценатами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Екатеринбурга составит окончательный список площадок под храм через несколько дней, после консультаций с епархией и меценатами, которые оплатят строительство. Это произойдет к концу текущей недели или в начале следующей, заявил глава города Александр Высокинский на заседании рабочей группы в понедельник.

В итоговом шорт-листе будет три или четыре адреса, которые могут выставить на голосование, уточнил он.

"По технологии надо будет обсуждать. И одна сторона, и другая вообще говорят: давайте выберем две площадки, чтобы можно было выбирать, чтобы не размазывать голоса. Эту часть будем смотреть", - подчеркнул Выскоинский.

Одновременно чиновники обсуждают с архитекторами возможность визуализировать объем будущего храма, добавил мэр. Он напомнил, что первоначально в городе планировали строительство небольшой церкви Святой Екатерины, но в течение десяти лет обсуждение "незаметно" перешло к "кафедральному собору города, который, естественно, обладает другими градостроительными характеристиками, объемами". "У нас храм рос во время обсуждений, я считаю, это неплохо, но, когда мы говорим о градостроительной ситуации, мы это обязаны учитывать", - отметил Высокинский.

На этом заседании рабочей группы депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев предложил исключить сквер у Драмтеатра из перечня для голосования. Он напомнил, что эта площадка вызвала "наибольшее число споров и разногласий" и что против строительства в сквере возражают ведущие архитекторы города. "Сохранение данной площадки в качестве потенциального места постройки будущего храма может вызвать новые протесты, сохранит напряженность в обществе", - предупредил депутат.

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Ранее Высокинский выступил против исключения сквера из списка для голосования.

В Екатеринбурге с 13 мая несколько дней подряд проходили протесты против строительства собора в сквере Октябрьской площади. Акции начались после того, как сквер обнесли забором и в него начали заводить строительную технику. Протесты сопровождались столкновениями противников строительства с его сторонниками и с полицией. У сквера было задержано около 100 человек. Более 30 из них получили административные аресты.

Строительство приостановили после вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести в Екатеринбурге опрос. Мэрия собрала предложения горожан о том, где можно построить новый храм. В начале июня чиновники отобрали 13 наиболее популярных адресов, в числе которых был и сквер у Драмтеатра. Провести опрос горожан мэрия планирует не раньше конца июля.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
Екатеринбург Свердловская область Александр Высокинский

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