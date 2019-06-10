Мэр Екатеринбурга составит окончательный список площадок под храм через несколько дней

Чиновники должны проконсультироваться с епархией и меценатами

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мэрия Екатеринбурга составит окончательный список площадок под храм через несколько дней, после консультаций с епархией и меценатами, которые оплатят строительство. Это произойдет к концу текущей недели или в начале следующей, заявил глава города Александр Высокинский на заседании рабочей группы в понедельник.

В итоговом шорт-листе будет три или четыре адреса, которые могут выставить на голосование, уточнил он.

"По технологии надо будет обсуждать. И одна сторона, и другая вообще говорят: давайте выберем две площадки, чтобы можно было выбирать, чтобы не размазывать голоса. Эту часть будем смотреть", - подчеркнул Выскоинский.

Одновременно чиновники обсуждают с архитекторами возможность визуализировать объем будущего храма, добавил мэр. Он напомнил, что первоначально в городе планировали строительство небольшой церкви Святой Екатерины, но в течение десяти лет обсуждение "незаметно" перешло к "кафедральному собору города, который, естественно, обладает другими градостроительными характеристиками, объемами". "У нас храм рос во время обсуждений, я считаю, это неплохо, но, когда мы говорим о градостроительной ситуации, мы это обязаны учитывать", - отметил Высокинский.

На этом заседании рабочей группы депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Вихарев предложил исключить сквер у Драмтеатра из перечня для голосования. Он напомнил, что эта площадка вызвала "наибольшее число споров и разногласий" и что против строительства в сквере возражают ведущие архитекторы города. "Сохранение данной площадки в качестве потенциального места постройки будущего храма может вызвать новые протесты, сохранит напряженность в обществе", - предупредил депутат.

Ранее Высокинский выступил против исключения сквера из списка для голосования.

В Екатеринбурге с 13 мая несколько дней подряд проходили протесты против строительства собора в сквере Октябрьской площади. Акции начались после того, как сквер обнесли забором и в него начали заводить строительную технику. Протесты сопровождались столкновениями противников строительства с его сторонниками и с полицией. У сквера было задержано около 100 человек. Более 30 из них получили административные аресты.

Строительство приостановили после вмешательства президента Владимира Путина, который предложил провести в Екатеринбурге опрос. Мэрия собрала предложения горожан о том, где можно построить новый храм. В начале июня чиновники отобрали 13 наиболее популярных адресов, в числе которых был и сквер у Драмтеатра. Провести опрос горожан мэрия планирует не раньше конца июля.