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Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года

Омбудсмен РФ высказала инициативу вернуться к практике начала расследований после регистрации преступлений

Москалькова предложила Путину вернуть в УПК норму, существовавшую до 1937 года
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле
Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением изменить уголовно-процессуальное законодательство в части возбуждения уголовного дела.

Представляя главе государства ежегодный доклад омбудсмена, она отметила, что значительное количество жалоб граждан, направляемых ей, связано с тем, что потерпевшие не могут добиться возбуждения уголовного дела.

"Есть случаи, когда на протяжении многих лет (два года, пять лет) проверяются обстоятельства по заявлению, отказывается в возбуждении уголовного дела, прокурор отменяет эти постановления. Тем не менее, следователь не выполняет эти рекомендации, и когда возбуждается уголовное дело, доказательная база потеряна", - пояснила она.

Москалькова рассказала, что в других государствах, где существовали аналогичные проблемы, были приняты изменения в уголовно-процессуальный кодекс, позволившие отказаться от постановления о возбуждении уголовного дела.

"Как только зарегистрировано преступление, с этого момента начинается сбор доказательств, то есть полностью уголовно-процессуальная деятельность", - сказала уполномоченный.

По ее словам, такая практика существовала в России с 1864 по 1937 год.

"Мы сегодня начинаем большой мониторинг и будем обращаться к вам с просьбой поддержать, попробовать пересмотреть стадию возбуждения уголовного дела, а может быть, не только стадию возбуждения уголовного дела, но и связанную с ней проверку этих обстоятельств с тем, чтобы защитить интересы потерпевшего", - добавила она.

Москалькова отметила, что если уголовное дело не возбуждается, потерпевший не может рассчитывать на сатисфакцию, возмещение вреда, поиск преступников, и это нарушает его конституционное право на доступ к правосудию.

Татьяна Москалькова

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