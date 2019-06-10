Москалькова проинформировала Путина о деле Голунова

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова проинформировала президента РФ Владимира Путина о деле журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

В понедельник Москалькова представила президенту ежегодный доклад уполномоченного по правам человека.

"Отдельно омбудсмен проинформировала главу государства о деле журналиста Ивана Голунова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Ранее в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Владимиру Путину доложили о деле журналиста еще в пятницу, 7 июня, так как "это весьма резонансное дело".

Голунов был задержан 6 июня в центре Москвы. По версии следствия, журналист "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере". В субботу суд отказался заключить Голунова под стражу и отправил его под домашний арест до 7 августа.

Журналист считает себя невиновным и полагает, что уголовное преследование может быть связано с его профессиональной деятельностью.