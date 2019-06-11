Минобороны обнародовало кадры перехвата самолетов ВВС США и Швеции российским Су-27

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ опубликовало на своем канале в YouTube видео перехвата российским истребителем Су-27 приближающихся к границе страны в районе Балтики самолетов-разведчиков ВВС США и Швеции.

Ранее ведомство сообщило, что 10 июня над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены две приближающиеся к государственной границе Российской Федерации воздушные цели. Для перехвата целей в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота.

Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как самолеты-разведчики ВВС США RC-135 и ВВС Швеции "Гольфстрим".

Летчик Су-27 сопровождал их, не допуская нарушения границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности, подчеркивается в заявлении Минобороны.