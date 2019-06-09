В РИА ФАН отвергли искажение фактов на фоне готовящегося против них иск РБК

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - РБК намерено обратиться в суд с иском о защите деловой репутации к Федеральному агентству новостей (РИА ФАН) из-за публикации об уголовном преследовании корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. В РИА ФАН называют иск бесперспективным и отвергают

О готовящемся иске сообщила "Интерфаксу" соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова. Она уточнила, что юристы также изучают второй предмет иска.

Поводом для обращения в суд стал материал "Главред РБК заявила, что задержанный за наркотики Голунов должен ответить по закону", опикованный ФАН. В заметке ФАН со ссылкой на некий портал "Ньюинформ", зарегистрированный в Санкт-Петербурге, приводится цитата: "Перед законом все равны, и нам важно, чтобы правовая система действовала в рамках всех норм, которые ей предписаны — ни больше, ни меньше".

По ее словам, ей действительно звонили за комментарием с вопросом "должны ли либеральные журналисты быть "специально" защищены законом", и она сообщила, что РБК сформулировало свою позицию публично и добавить ей нечего. Голикова подчеркивает, что в заметке имеет место "абсолютное искажение смысла сказанного".

"Если прочитать в тех новостях, которые были по этому поводу опубликованы, то там есть комментарий, похожий на оригинальный, но текст (заметки - ИФ) и заголовок перворачивают смысл сказанного на 180 градусов",- сказала она.

Соруководитель РБК уточнила, что иск будет подан к ФАН, который, по ее данным, является "центральным юридическим лицом, распространяющим все эти новостные сущности по мелким ресурсам".

Что говорят в ФАН

В свою очередь генеральный директор "Федерального агентства новостей" Евгений Зубарев сообщил "Интерфаксу", что считает иск РБК бесперспективным.

"Наши корреспонденты обращались в РБК. У нас есть звук (запись разговора - ИФ). Я попросил подготовить справку. Думаю, что мы эту справочку завтра получим от корреспондентов. Я думаю, что это совершенно бесперспективная история, потому что цитата приведена с максимальной точностью, какая только возможна",- сказал он.

"Там просто нет предмета (для судебного разбирательства - ИФ). Ни умысла с искажением, ни ещё чего-то. Мы подготовимся, завтра примем решение, опубликуем звук. Я думаю, вопросов не будет. Но мы должны посоветоваться с адвокатами, чтобы не раскрывать козыри раньше времени. По моему убеждению, мы нигде ничего не исказили, и наша совесть чиста", - добавил Зубарев.