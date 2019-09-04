Избирком Екатеринбурга в четвертый раз отказал в проведении референдума о статусе сквера "на Драме"

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Городской избирком Екатеринбурга в четвертый раз отказался зарегистрировать инициативную группу по проведению референдума о статусе земельного участка в сквере на Октябрьской площади у Драмтеатра, где первоначально хотели построить церковь Святой Екатерины.

Об одном из участников группы были предоставлены недостоверные данные. Поэтому группе в регистрации отказали, сообщила пресс-служба комиссии.

Это четвертый отказ избиркома разрешить проведение референдума по этому вопросу. В предыдущих трех случаях в комиссии также указывали на ошибки в документах.

Когда на месте сквера решили построить церковь, земля под стройку получила статус "религиозного назначения". После протестов и решения провести опрос, где лучше построить храм в городе, Екатеринбургская епархия отказалась от строительства в сквере. Однако после этого землю по сквером не перевели обратно в статус "общего пользования".