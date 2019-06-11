Голунов пообещал всемерно помогать следствию

Пока он не давал показаний на задерживавших его полицейских

Журналист Иван Голунов (в центре) вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов, с которого сняли обвинения по делу о наркотиках, пообещал продолжить журналистские расследования, а также помочь следствию разобраться с полицейскими, которые его задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотических средств.

Он сообщил об этом после освобождения вечером 11 июня. Пока он не давал показаний на этих полицейских, но намерен "всемерно помогать следствию". Также это пообещал его адвокат Сергей Бадамшин.

Будет ли Голунов добиваться компенсации морального вреда за задержание и домашний арест, он еще не думал. По его словам, лучшей компенсацией будет, если его опыт позволит поменять практику по таким делам и такое больше ни с кем не повторится.

Проводить журналистское расследование по собственному делу он не планирует. "Мне кажется, у меня будет конфликт интересов", - пояснил он.

"Я буду продолжать ту работу, которой, собственно занимался. Буду заниматься расследованиями, потому что мне хотя бы нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал, это (поддержка - ИФ), конечно, какая-то фантастика", - сказал Голунов.

Ранее он говорил, что связывает свое уголовное преследование с публикациями, в том числе о похоронном бизнесе, в связи с которыми уже получал угрозы.