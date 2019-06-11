Поиск

Голунов пообещал всемерно помогать следствию

Пока он не давал показаний на задерживавших его полицейских

Голунов пообещал всемерно помогать следствию
Журналист Иван Голунов (в центре) вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Журналист "Медузы" Иван Голунов, с которого сняли обвинения по делу о наркотиках, пообещал продолжить журналистские расследования, а также помочь следствию разобраться с полицейскими, которые его задержали 6 июня и обвинили в покушении на сбыт наркотических средств.

Он сообщил об этом после освобождения вечером 11 июня. Пока он не давал показаний на этих полицейских, но намерен "всемерно помогать следствию". Также это пообещал его адвокат Сергей Бадамшин.

Будет ли Голунов добиваться компенсации морального вреда за задержание и домашний арест, он еще не думал. По его словам, лучшей компенсацией будет, если его опыт позволит поменять практику по таким делам и такое больше ни с кем не повторится.

Проводить журналистское расследование по собственному делу он не планирует. "Мне кажется, у меня будет конфликт интересов", - пояснил он.

"Я буду продолжать ту работу, которой, собственно занимался. Буду заниматься расследованиями, потому что мне хотя бы нужно оправдать доверие тех, кто меня поддерживал, это (поддержка - ИФ), конечно, какая-то фантастика", - сказал Голунов.

Ранее он говорил, что связывает свое уголовное преследование с публикациями, в том числе о похоронном бизнесе, в связи с которыми уже получал угрозы.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

7
Иван Голунов Москва МВД Медуза

Новости по теме

Новости
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Парковка в Москве 12 июня будет бесплатной

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова

Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В СК опровергли передачу дела Голунова из МВД

В СК опровергли передачу дела Голунова из МВД
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

В мэрии Москвы не получали уведомлений об акции в поддержку Голунова

В мэрии Москвы не получали уведомлений об акции в поддержку Голунова
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

"Коммерсантъ" узнал о нежелании таксистов принимать заказы в центре Москвы

"Коммерсантъ" узнал о нежелании таксистов принимать заказы в центре Москвы

Выбраны три избирательных округа, где пройдет электронное голосование на выборах в Мосгордуму

"Победа" пожаловалась на задержки рейсов из "Внуково" из-за таможенников

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');