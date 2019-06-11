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Колокольцев объявил о решении освободить Голунова от ответственности

Адвокат Кучерена назвал дело Голунова уроком для правоохранительных органов

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Прекращение дела журналиста Ивана Голунова - это историческое событие, которое послужит уроком для всей правоохранительной системы, считает глава Общественного совета при МВД РФ, адвокат Анатолий Кучерена.

"Я могу поздравить все наше общество, которое оказалось неравнодушным к работе правоохранительных органов, судьбе журналиста, и мы видим, на какой уровень это все можно поднять", - сказал "Интерфаксу" Кучерена, комментируя ситуацию вокруг журналиста Голунова.

"Я надеюсь, что правоприменительная практика существенно изменится. Это важный исторический момент, не вдаваясь в подробности, кто виноват, кто будет нести ответственность, - это другой вопрос. Очень важно то, что те сомнения, которые были по этому делу, в конце концов, все-таки истолковались в пользу Голунова", - отметил Кучерена.

По его мнению, "правоохранительные органы сделают соответствующие выводы в части правоприменения именно этой статьи" (статья 228 УК РФ о сбыте наркотиков).

Глава Общественного совета МВД считает также, что история с Голуновым "позволит сделать выводы не только правоохранительным органам".

"Презумпцию невиновности никто не отменял. Любые сомнения, любые недоработки в работе должны трактоваться только в пользу гражданина. Вот по тому же делу Голунова: есть малейшие сомнения - не трогайте, не пытайтесь сделать из этого дело, уйдите, и тогда будет больше пользы и для государства, и для общества, для человека - в первую очередь", - подчеркнул Кучерена.

На вопрос, можно ли однозначно говорить, что дело было сфальсифицировано, а наркотики были подброшены журналисту полицейскими, глава Совета ответил: "Нет, я таких выводов делать не буду, потому что как юрист, правовед я прекрасно понимаю, проведя много подобных дел, какие-то процессуальные нарушения позволяли мне выигрывать дела".

Ранее во вторник, 11 июня, глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что вина журналиста не доказана, и его освободили от ответственности.

Иван Голунов Анатолий Кучерена

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