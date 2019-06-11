Мэрия увидела в марше в поддержку Голунова угрозу для москвичей

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Власти Москвы высказались против проведения 12 июня марша в поддержку журналиста Ивана Голунова и попросили прокуратуру принять меры к гражданам, призывающим к участию в этой акции.

"Нельзя допустить, чтобы пострадали люди. Проведение несанкционированного шествия в такой ситуации станет угрозой безопасности сотням тысяч людей, пришедших в центр столицы для участия в празднике", - говорится в заявлении, подписанном главой столичного департамента региональной безопасности Владимиром Регнацким.

Документ поступил во вторник в "Интерфакс".

"Мы не допустим нарушения общественного порядка и примем все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан. Данные обстоятельства вынуждают нас обратиться в прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования к гражданам, призывающим к участию в несанкционированном мероприятии, проводимым в нарушение требований Федерального закона от 19 июня 2004 г. № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", - говорится в документе.

Как отмечают в правительстве Москвы, в интернете распространяются призывы к несанкционированным акциям, совпадающим по времени с празднованием Дня России 12 июня.

"В Департамент региональной безопасности правительства Москвы организаторы несанкционированного шествия официально не обращались. Им было предложено детально обсудить вопросы безопасности и обеспечения общественного порядка", - говорится в заявлении.

Однако, отмечает Регнацкий, от предложений о встрече организаторы отказались, "вместо этого был предложен формат дискуссии на одном из кабельных телеканалов".

"Между тем шествие с маршрутом движения по центральной части города неопределенного количества участников (по предварительным прогнозам, многочисленного) создаст дискомфорт для жителей и гостей столицы, а также ощутимые проблемы в плане обеспечения общественной безопасности", - говорится в документе.

Кроме этого, напомнили в мэрии, "вопросы проведения массовых мероприятий касаются не только безопасности непосредственных участников, но и всех жителей города, гостей столицы, особенно в разгар туристического сезона".

"В этот день на улицах города проводится множество различных праздничных мероприятий: Москва празднует День России. Данные мероприятия готовились заранее, прошли все необходимые согласования, анонсировались в СМИ, ожидается участие большого количества отдыхающих москвичей и туристов", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что организаторами публичных мероприятий приглашены представители более 20 стран.

"Также в этот день в городе будет проводиться фестиваль "Времена и эпохи", традиционно привлекающий большое количество зрителей и участников. Только в центре столицы будут работать 35 городских и 5 парковых площадок, в целом по городу - 400 организованных мест празднования, в том числе - по ходу несанкционированного шествия. Наступила пора школьных каникул, таким образом, на улицах столицы ожидается большое количество семей с детьми", - заявили в городской администрации.

Дело Ивана Голунова

Корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня на Цветном бульваре в центре Москвы.

В столичной полиции заявили, что при личном досмотре, а позднее - и при обыске в квартире - у Голунова были найдены наркотики.

Журналисту предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере. Обвинение требовало отправить Голунова в СИЗО, однако Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

В суде Голунов заявил, что считает себя невиновным и связывает уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

Защита Голунова заявляет о фальсификации уголовного дела и большом количестве нестыковок в его материалах.

Накануне ряд представителей СМИ и общественных активистов заявили о намерении провести 12 июня марш в поддержку Голунова.

"Мы выходим мирно, в руках мы будем нести газеты со статьями об Иване Голунове, поэтому мы не будем согласовывать наш марш. Мы пользуемся своим конституционным правом на свободу мирных собраний", - говорилось в заявлении организаторов акции, распространенном в социальных сетях.

В нем отмечалось, что требования акции: прекращение уголовного преследования Голунова, привлечение к ответственности лиц, причастных к его задержанию.