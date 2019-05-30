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Суд 13 июня проверит законность приговора Мамаеву и Кокорину

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Мосгорсуд 13 июня рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов и представление прокурора на приговор полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, нападающему "Зенита" Александру Кокорину, его брату Кириллу и их приятелю футболистов Александру Протасовицкому по делу о драках, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Рассмотрение состоится 13 июня в 11:00 с доставкой осужденных в зал судебного заседания", - сказали в суде.

Пресненский суд Москвы 8 мая приговорил Александра Кокорина к 1,5 годам колонии общего режима по делу о драках и хулиганстве. Мамаев был приговорен к 1 году 5 месяцам колонии. Младший брат игрока "Зенита" Кирилл и приятель спортсменов, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий получили аналогичные сроки.

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В уголовном деле идет речь о двух драках с участием футболистов и их друзей утром 8 октября 2018 года в Москве. Одна из них произошла у гостиницы "Пекин", где пострадал водитель сотрудницы "Первого канала" Ольги Ушаковой - Виталий Соловчук. Вторая потасовка - с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором государственного научного центра "НАМИ" Сергеем Гайсиным - случилась в "Кофемании" на Большой Никитской улице.

Согласно приговору, все четверо осужденных причинили легкий вред здоровью Соловчука из хулиганских побуждений, братья Кокорины совершили аналогичное преступление с использованием предмета в качестве оружия в отношении Пака, а Мамаев и Протасовцкий нанесли побои Гайсину.

Кроме того, суд установил, что фигуранты "совершили хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия" (п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ).

Фигуранты признают вину частично. С октября 2018 года они находятся под стражей в СИЗО "Бутырка".

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Александр Кокорин Павел Мамаев

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