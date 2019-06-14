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Патриарх Кирилл призвал извлечь уроки из истории с храмом в Екатеринбурге

Предстоятель считает, что о проекте следовало в подробностях рассказать горожанам

Патриарх Кирилл призвал извлечь уроки из истории с храмом в Екатеринбурге
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что конфликта вокруг строительства храма в сквере Екатеринбурга можно было избежать, если бы обществу наглядно представили будущий проект.

"Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям, ради которых этот храм и строим. Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической", - сказал патриарх на заседании Высшего церковного совета в Москве.

В конфликте вокруг храма, по его словам, присутствовало "политическое измерение". Ознакомившись с тем, какой информацией люди обменивались по этому поводу в социальных сетях, патриарх пришел к выводу, что это была хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь. Это люди, которые, по словам патриарха, "очень восприимчивы, легко внушаемы, легко организуемы".

По мнению главы РПЦ, идея построить храм в этом месте была "совершенно логична": справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди, "то есть предполагалось превратить это место в самое замечательное место города".

Патриарх Кирилл "глубоко убежден, что все эти идеи необходимо было представить визуально - не просто ставить заборчик, а разместить на нем виды всего того, что здесь будет построено".

То, что начало возведения храма сопровождалось массовым протестом, на взгляд предстоятеля, "не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство", из чего "нужно вынести определенные уроки".

Как заявил патриарх, церковь имеет "моральное, историческое право строить и восстанавливать храмы", поскольку страна понесла "колоссальный ущерб" и "практически изменила свое лицо".

Однако, по его словам, восстановление храмов следует вести таким образом, чтобы оно объединяло людей, укрепляло веру в духовные начала жизни и одновременно развивало "добрые отношения и конструктивный диалог с теми, кто не всегда и не вполне с нами согласен".

Протесты против храма

В середине мая в центре Екатеринбурга прошли массовые акции протеста против строительства храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади. На фоне длившихся неделю протестов и задержаний президент Владимир Путин выразил свою оценку происходящего и предложил провести опрос среди горожан.

Опрос ВЦИОМ показал, что 74% респондентов считают сквер неудачным местом для строительства храма. При этом в целом против строительства храма выступили 18% жителей города.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 18 мая обратился к жителям Екатеринбурга с просьбой обсудить альтернативные площадки для строительства храма.

Позднее власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.

Протесты против строительства храма в Екатеринбурге

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В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.Первая акция прошла на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга 13 мая. Люди, взявшись за руки, водили хороводы и скандировали "Мы за сквер!". Акция продолжалась до утра вторника.Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил сторонам перейти к переговорам. Во вторник 14 числа жители Екатеринбурга снова вышли протестовать против строительства храма на этом месте. К скверу были подтянуты три машины ОМОНа, несколько машин патрульно-постовой службы, ДПС, скорая помощь.Ранее министерство общественной безопасности Свердловской области призвало екатеринбуржцев отказаться от участия в несогласованных протестах и предупредило об ответственности за такие действия.К вечеру вторника примерно две трети сквера перекрыто забором, одна треть заполнена людьми. Некоторые пришли митинговать с пледами.Протестующие писали на листах формата А4 записки против строительства храма на этом месте и приклеивали их к забору.Забор по периметру будущей стройки, который активисты во время предыдущей акции протеста в понедельник повалили на траву, стоит на месте. В одном месте часть забора завалили, но охрана быстро подняла его. Вдоль забора дежурят сотрудники полиции и частного охранного предприятия. Три человека попали в больницы после акции протеста. Акция завершилась около двух часов ночи 15 мая, было задержано около двух десятков человек (по другим данным - до 28 человек, среди которых трое подростков).
В сентябре 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета проголосовали за то, чтобы на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, построить собор святой великомученицы Екатерины.Некоторые жители города высказывались против этого. Инициативная группа подавала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.
РПЦ Екатеринбург

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