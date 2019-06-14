Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

Журналист Иван Голунов Фото: AP/ТАСС

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Мосгорсуд не будет рассматривать жалобу адвокатов на домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, избранный ему в качестве меры пресечения до снятия обвинения в покушении на сбыт наркотиков, передал корреспондент "Интерфакса".

"Суд апелляционной инстанции постановил: апелляционное производство по апелляционной жалобе прекратить", - говорится в решении Мосгорсуда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство прокурора, которая попросила снять жалобу защиты Голунова с рассмотрения, поскольку его уголовное преследование прекращено, домашний арест отменен и более "не имеется предмета судебного контроля".

Адвокат Олег Елисеев и сам Голунов возражали против предложения прокурора и просили Мосгорсуд вернуть дело в суд первой инстанции для ознакомления с протоколом заседания по избранию меры пресечения и внесения дополнений в апелляционную жалобу в случае необходимости.

После решения Мосгорсуда Голунов заявил, что будет добиваться отмены постановления суда, который ранее избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест. "Я буду настаивать на том, чтобы решение суда было отменено, чтобы впредь судебная система более ответственно относилась к вынесению решений по подобным статьям", - сказал он журналистам.

"Я оказался в довольно странной ситуации, когда руководитель следственной группы считает, что я не причастен к этому делу, а решение суда не отменено", - подчеркнул Голунов.

Задержание и прекращение уголовного преследования

Корреспондент базирующегося в Латвии российского интернет-издания Meduza Иван Голунов 6 июня был задержан полицейскими в Москве на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические вещества. Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Никулинский суд Москвы 8 июня избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Журналист тогда заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями, а наркотики ему подбросили.

Во вторник, 11 июня, после широкой общественной кампании в его поддержку Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью причастности к преступлению.