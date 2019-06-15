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Дело об убийстве в Чемодановке передали в центральный аппарат СКР

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села Чемодановка Пензенской области в Главное следственное управление СК РФ, сообщила в субботу официальный представитель СКР Светлана Петренко.

По ее словам, это сделано для наиболее полного, объективного и оперативного расследования.

Петренко сообщила, что для оказания практической помощи в расследовании на место уже направлены опытные следователи-криминалисты центрального аппарата ведомства.

Она отметила, что Бастрыкин поручил предельно оперативно провести работу по установлению всех причин и обстоятельств произошедшего, а также предпосылок к случившемуся.

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По словам Петренко, глава ведомства потребовал установить и привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе должностных лиц, сотрудников органов правопорядка и профилактики, игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей и не предпринявших должных и своевременных мер по стабилизации обстановки.

"Попустительство каждого ответственного лица получит жесткую правовую оценку", - сказала она.

Представитель СКР сообщила, что к настоящему моменту в результате предпринятых следствием мер установлены все участники конфликта, устанавливаются их роли в произошедшем.

Как рассказала Петренко, трое фигурантов уже задержаны, идет работа по задержанию других фигурантов, в ближайшее время следствием будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения.

В субботу губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал оставаться в Чемодановке столько, сколько понадобится для урегулирования конфликта между сельчанами и цыганами.

Конфликт в Чемодановке

Жители пензенского села Чемодановка накануне перекрыли трассу после массовой драки с цыганами, произошедшей 13 июня. В стычке погиб один человек.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах (ч. 3 ст. 30 и п.п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Следственном управлении СКР по Пензенской области сообщали о том, что в полицию доставили 174 человека, трое из них были задержаны.

Чемодановка Пензенская область СКР Александр Бастрыкин

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