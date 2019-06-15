Опознаны 12 участников массовой драки в Чемодановке

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Полиция установила 12 участников массовой драки в пензенском селе Чемодановка, в результате которой погиб один человек и еще несколько пострадали, сообщается на официальном портале правительства Пензенской области.

Об этом сообщил врио начальника управления МВД РФ по Пензенской области Вадим Ковтун на совещании под председательством губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в субботу. Глава региона, в свою очередь, озвучил претензии сельчан по совместному проживанию в Чемодановке.

Белозерцев распорядился оказать УМВД помощь в организации отделения полиции в Чемодановке, где проживают четыре тысячи человек. Кроме того, губернатор рекомендовал руководству торговых точек и кафе на территории чемодановского сельсовета временно прекратить продажу алкоголя.

Как сообщалось, 13 июня в селе Чемодановка произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, - скончался вечером 14 июня. Второй пострадавший остается в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Вечером в пятницу сельчане в связи с ситуацией провели митинг и перекрыли федеральную трассу М-5 "Урал".

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, прибывший накануне в село Чемодановка в связи с конфликтом, пообещал оставаться на месте событий до нормализации обстановки.

В субботу председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя Чемодановки в Главное следственное управление СК РФ. Как сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко, установлены все участники конфликта, сейчас определяется их роль в происшествии. Три человека задержаны.

В региональном СУ СКР сообщили, что 17 июня с 14:00 до 16:00 руководитель следственного управления СК РФ по Пензенской области Д.Матушкин проведет личный прием жителей Чемодановки.