Пензенский губернатор пообещал оставаться в Чемодановке до разрешения конфликта

Москва. 15 июня. INTERFAX.RU - Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев пообещал оставаться в Чемодановки столько, сколько понадобиться для урегулирования конфликта между сельчанами и цыганами, сообщается на сайте правительства региона.

"Я буду находиться в селе столько, сколько потребуется для нормализации обстановки. Мы должны обеспечить безопасность всех граждан, другого пути у нас нет, но все разногласия должны решаться мирным путем", - сказал он на встрече с жителями Чемодановки.

Глава региона сообщил, что создан координационный штаб, для предотвращения конфликтов улицы в селе будут патрулироваться сотрудниками полиции и Росгвардии. Губернатор отметил, что необходимо законными методами определить место жительства людей, из-за которых возник конфликт.

"Произошла трагедия, но это не значит, что надо мстить и убивать. Все мы - граждане Российской Федерации, и это значит, что наказать виновных нужно в рамках закона нашей страны", - подчеркнул Белозерцев.

После встречи с жителями Чемодановки он также посетил семью погибшего в драке. Белозерцев пообещал родственникам мужчины любую необходимую помощь, а также оплату расходов на захоронение.

Ранее сообщалось, что жители пензенского села Чемодановка перекрыли трассу после массовой драки с цыганами, произошедшей 13 июня. В стычке погиб один человек.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений (п.п. "ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и о покушении на убийство двух и более лиц при аналогичных обстоятельствах (ч. 3 ст. 30 и п.п. "а, ж, и" ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственное управление СКР по Пензенской области сообщило о задержании 174 человек, трое из них задержаны.