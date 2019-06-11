Четверо граждан РФ госпитализированы после ДТП в Казахстане

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - В Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана произошло ДТП на трассе, госпитализированы пять человек, сообщила пресс-служба областного департамента по ЧС.

Авария произошла на 390-м километре трассы Алматы-Екатеринбург. Столкнулись микроавтобус марки Toyota Estima и легковой автомобиль марки Toyota Corolla.

В результате аварии пострадали пять человек: граждане России - семья из четырех человек, в том числе двое детей; а также один гражданин Киргизии.

Все они госпитализированы в больницу.