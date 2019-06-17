Полпред президента РФ Комаров взял под личный контроль конфликт в Чемодановке

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров потребовал максимально быстро стабилизировать ситуацию в селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка.

"Я понимаю людей, которые живут в Чемодановке. Задача органов власти и правоохранительного блока области обеспечить спокойную жизнь граждан, решение проблем, выяснение причин с целью недопущения подобных случаев в будущем", - цитирует слова полпреда, сказанные на совещании в Пензе, его пресс-служба.

В пресс-релизе отмечается, что Комаров поручил главе региона в ежедневном режиме докладывать о расследовании уголовного дела и мерах по обеспечению общественной безопасности.

Кроме того, Комаров потребовал от властей области в кратчайшие сроки разработать дорожную карту по улучшению социально-экономической ситуации в Чемодановке на ближайшую перспективу с указанием ответственных лиц и источников финансирования.

"По словам полпреда, необходимо провести компетентное и бескомпромиссное расследование причин и обстоятельств происшествия, и максимально быстро стабилизировать ситуацию", - говорится в пресс-релизе.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев сообщил полпреду о принимаемых оперативных мерах.

"Мы в рамках созданного штаба ориентированы на обеспечение легитимности расследования уголовного дела. Что касается семьи погибшего, уже оказываем поддержку", - приводятся в сообщении слова Белозерцева

Глава региона уточнил, что 17-18 июня в Чемодановке во время приема в прокуратуре жители села смогут озвучить свои основные проблемы.

Помимо этого, будет проведена проверка деятельности органов власти в селе, по итогам которой "будут сделаны соответствующие выводы".

Как сообщалось, 13 июня между жителями села Чемодановка произошла массовая драка. В результате пострадали пять человек, двое из которых были госпитализированы. Один из потерпевших - мужчина 1985 года рождения, поступивший в клинику с черепно-мозговой травмой, скончался 14 июня. Другой остается в больнице в тяжелом состоянии.

По информации местных СМИ, конфликт в селе разгорелся между местными жителями и проживающими там цыганами. Массовая драка вспыхнула после того, как один из цыган якобы пытался изнасиловать местную девушку. Возмущенные жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу, после чего в Бессоновском районе был введен план "Вулкан" по предотвращению массовых беспорядков.

В связи с конфликтом в Чемодановке Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений", "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений" и "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору".

Задержаны 15 участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным на 1 июня, в Чемодановке проживают 7 тыс. 521 человек, при этом по национальному составу: 4 тыс. 441 русских, 650 цыган и представители иных этнических групп - мордва (1 тыс. 965 человек), чуваши (60 человек), татары (50 человек) и другие.